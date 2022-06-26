МО РФ сообщило о неудачной попытке Киева нанести удары по острову Змеиный

«В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом “Панцирь-С” был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов», — говорится в релизе оборонного ведомства.
По данным Минобороны, украинская атака не привела к жертвам среди личного состава гарнизона и разрушениям.
Российская армия заняла остров Змеиный в первые дни проведения специальной военной операции на Украине. Впоследствии Министерство обороны России неоднократно заявляло о попытках украинских сил атаковать остров. Так, 9 мая ведомство сообщало о срыве попыток ВСУ высадиться на остров, 16 мая — о сбитом в районе Змеиного украинском самолете Су-24, а 15 июня — об уничтожении средств поражения, выпущенные по острову.
В Киеве обещали продолжить попытки по взятию острова Змеиный из-за его стратегического значения.