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13:49 (мск), источник: ТАСС

Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине создадут нестабильность

Глава британского правительства и президент Франции Эммануэль Макрон сходятся во мнении о том, что «сейчас настал решающий момент для хода этого конфликта и существует возможность переломить ситуацию на войне».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать лишь сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы. Об этом глава британского правительства Борис Джонсон заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи в Германии.

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«[Премьер-министр] подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст [президенту России Владимиру] Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками», — говорится в заявлении канцелярии Джонсона.

Как отметили на Даунинг-стрит, 10 лидеры двух стран сходятся во мнении о том, что «сейчас настал решающий момент для хода этого конфликта и существует возможность переломить ситуацию на войне». Они подчеркнули необходимость продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы позиции Киева были максимально сильны как на поле боя, «так и в ходе любых предстоящих переговоров» и пообещали активизировать усилия на этом направлении.

«Лидеры также условились укреплять сотрудничество Соединенного Королевство и Франции в различных областях, включая оборону и безопасность», — отметили в премьерской канцелярии.

Джонсон и Макрон принимают участие во встрече глав Группы семи (G7) в замке Эльмау на юге Германии. Основной темой трехдневных переговоров, как ожидается, станут ситуация на Украине и последствия антироссийских санкций. Ранее представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский 27 июня примет участие в саммите «семерки» по видеосвязи.

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