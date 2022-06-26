Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине создадут нестабильность

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать лишь сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы. Об этом глава британского правительства Борис Джонсон заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи в Германии.
«[Премьер-министр] подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст [президенту России Владимиру] Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками», — говорится в заявлении канцелярии Джонсона.
Как отметили на Даунинг-стрит, 10 лидеры двух стран сходятся во мнении о том, что «сейчас настал решающий момент для хода этого конфликта и существует возможность переломить ситуацию на войне». Они подчеркнули необходимость продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы позиции Киева были максимально сильны как на поле боя, «так и в ходе любых предстоящих переговоров» и пообещали активизировать усилия на этом направлении.
«Лидеры также условились укреплять сотрудничество Соединенного Королевство и Франции в различных областях, включая оборону и безопасность», — отметили в премьерской канцелярии.
Джонсон и Макрон принимают участие во встрече глав Группы семи (G7) в замке Эльмау на юге Германии. Основной темой трехдневных переговоров, как ожидается, станут ситуация на Украине и последствия антироссийских санкций. Ранее представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский 27 июня примет участие в саммите «семерки» по видеосвязи.