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13:44 (мск), источник: ТАСС

МИД Румынии назвал заявления Медведева о Молдавии привычной риторикой Кремля

Румынский МИД считает, что «решение Европейского совета о предоставлении Республике Молдова статуса государства-кандидата является правильным и представляет собой поистине историческое достижение».

Источник: AP 2022

БУХАРЕСТ, 26 июня. /ТАСС/. МИД Румынии назвал высказывания замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможном присоединении Молдавии к ЕС посредством создания «новой Великой Румынии» привычной риторикой Кремля. Об этом говорится в сообщении, которое распространило в воскресенье румынское внешнеполитическое ведомство.

«Заявления Дмитрия Медведева, последовавшие за историческим решением Европейского совета от 23—24 июня о предоставлении Республике Молдова и Украине статуса государств-кандидатов в члены ЕС, являются частью привычной фальшивой риторики Кремля, распространяемой в Республике Молдова», — утверждается в нем.

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Румынский МИД считает, что «решение Европейского совета о предоставлении Республике Молдова статуса государства-кандидата является правильным и представляет собой поистине историческое достижение, подтверждение европейского призвания и ориентации Республики Молдова и ее граждан». «Это решение является, с одной стороны, началом необратимого пути к полной интеграции Республики Молдова в Европейский союз, где ее место, — подчеркивает ведомство, — а с другой стороны, — новым подтверждением стратегической ценности политики расширения ЕС».

Комментируя по просьбе ТАСС получение Кишиневом статуса кандидата в ЕС, Медведев написал в субботу в своем Telegram-канале, что считает вероятным не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание «новой Великой Румынии». Он обратил внимание, что румынские политики наращивают разноформатные усилия по «легальному» поглощению Молдавии, несмотря на категорическое неприятие более чем половиной молдавского общества навязываемого извне аншлюса, и напомнил, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России.

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