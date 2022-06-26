14:05 (мск), источник: ТАСС
Лидеры G7 собрались на саммит на юге Германии
Основными темами стали Украина и санкции против России.
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ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН /Германия/, 26 июня. /ТАСС/. Трехдневный саммит Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) начался в воскресенье в замке Эльмау недалеко от немецкого города Гармиш-Партенкирхен в баварских Альпах. Федеративная республика сейчас председательствует в «семерке».
По приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца в Эльмау собрались президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Канады Джастин Трюдо, Италии Марио Драги и Японии Фумио Кисида. Гостей приветствовали в замке Шольц и его супруга Бритта Эрнст, передает корреспондент ТАСС.
В первый день работы саммита пройдут три рабочих заседания, на одном из них речь пойдет о вопросах внешней политики и политики безопасности, в том числе будут обсуждаться антироссийские санкции и «усиление давления» на Москву в свете ситуации на Украине. Кроме того, на повестке 26 июня — вопросы изменения климата, макроэкономическая ситуация, борьба с инфляцией и инвестиционное сотрудничество.
Встреча проходит на фоне демонстраций антиглобалистов и противников G7, которые разбили в Гармиш-Партенкирхене палаточный городок. Всего в дни проведения саммита в окрестностях города запланированы не менее 17 демонстраций.
G7 — объединение экономически развитых стран. Основные цели — поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате «семерки» организация существовала в 1976—1997 годах. После присоединения России объединение стало называться Группой восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом объединение приняло решение вернуться к формату «семерки».