В Госдуме раскритиковали идею разрешить служить по контракту после призыва

Ранее в думской базе данных появились поправки о службе по контракту сразу после призыва в армию, комитет ГД по обороне предложил рассмотреть их 28 июня.
«Категорически не поддерживаю. Далеко не все ребята справились со сдачей ЕГЭ, и они вынуждены теперь ждать целый год. В нынешней ситуации, когда количество рабочих мест сокращается и без профессиональной подготовки трудно устроиться на работу — не все же пойдут в доставку. По контракту они будут получать очень хорошие деньги, и это соблазнительно ребятам. Мне кажется, очень неудачный момент для внесения выбрали инициаторы этого закона. Понимаю, что ничего просто так не происходит, и сейчас очень много молодежи клюнет на эту приманку», — сообщила Останина.
По ее словам, речь здесь идет не о патриотизме, поскольку сегодня есть много добровольцев, готовых прийти в военкоматы и участвовать в спецоперации.
«Давайте детям оставим возможность оставаться детьми. Мне уже пишут в чат, мне уже звонят матери напуганные», — сообщила депутат.