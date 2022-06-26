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14:29 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме раскритиковали идею разрешить служить по контракту после призыва

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что для внесения законопроекта о контрактах сразу после призыва выбран очень неудачный момент, поскольку много молодежи «клюнет» на это, не сдав ЕГЭ и не имея возможности нормального трудоустройства.

Источник: © РИА Новости

Ранее в думской базе данных появились поправки о службе по контракту сразу после призыва в армию, комитет ГД по обороне предложил рассмотреть их 28 июня.

«Категорически не поддерживаю. Далеко не все ребята справились со сдачей ЕГЭ, и они вынуждены теперь ждать целый год. В нынешней ситуации, когда количество рабочих мест сокращается и без профессиональной подготовки трудно устроиться на работу — не все же пойдут в доставку. По контракту они будут получать очень хорошие деньги, и это соблазнительно ребятам. Мне кажется, очень неудачный момент для внесения выбрали инициаторы этого закона. Понимаю, что ничего просто так не происходит, и сейчас очень много молодежи клюнет на эту приманку», — сообщила Останина.

По ее словам, речь здесь идет не о патриотизме, поскольку сегодня есть много добровольцев, готовых прийти в военкоматы и участвовать в спецоперации.

«Давайте детям оставим возможность оставаться детьми. Мне уже пишут в чат, мне уже звонят матери напуганные», — сообщила депутат.

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