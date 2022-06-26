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16:01 (мск), источник: ТАСС

В ЛНР сообщили, что в Лисичанске остается от 10 до 12 тыс. военных Украины

ЛУГАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Оставшаяся в Лисичанске и окрестностях города украинская группировка насчитывает от 10 до 12 тыс. человек. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«Бои в Лисичанске происходят практически в городской черте. В Лисичанске, вокруг Лисичанска сконцентрировано где-то еще от 10 до 12 тыс. человек. Причем также есть и наемники, есть и из (добровольческого батальона патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины — прим. ТАСС) “Луганск-1”, и националистический батальон “Айдар”, 79, 53, 57 (бригады из состава Вооруженных сил Украины — прим. ТАСС)», — сказал он.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о том, что четыре склада боеприпасов и западная окраина Лисичанска поражены авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России. В ведомстве также сообщили, что российские войска и подразделения ЛНР блокировали город с юга.

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