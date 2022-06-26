16:48 (мск), источник: ТАСС
Блинкен ожидает значительного влияния запрета на экспорт золота на экономику России
Как отметил госсекретарь США, это вторая по уровню доходов статья экспорта РФ после энергетики.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Запрет на экспорт золота будет иметь значительное влияние на экономику России. Такое мнение высказал в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
«Это вторая по уровню доходов статья экспорта России после энергетики. Она составляет $19 млрд в год, причем основная часть приходится на страны G7. Это значительно», — сказал он.
Блинкен добавил, что, по его мнению, введенные ранее Западом санкции также оказывают существенное влияние на экономику России. «Мы уже видим прогнозы, что российская экономика в следующем году сократится на 8−15%. Рубль поддерживается искусственно большой ценой, тысячи компаний покинули Россию», — отметил Блинкен.
«И все это будет нарастать, и нарастать, и нарастать», — добавил госсекретарь.