Лидеры G7 собрались на саммит на юге ГерманииОсновными темами стали Украина и санкции против России
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17:11 (мск), источник: © РИА Новости

В офисе Зеленского снова попросили у Запада тяжелые вооружения

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова выпрашивает тяжелое вооружение у лидеров стран G7 и просит усилить санкции против РФ.

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Источник: © РИА Новости

«В своей колонке для западных СМИ я обратился к нашим союзникам, лидерам стран G7, которые сегодня на саммите рассматривают дальнейшие действия в отношении России», — написал Ермак в Telegram.

В частности, он призвал удвоить существующие ограничения против России — «усилить энергетические санкции, распространить их на экспорт газа, ввести ограничения для всей банковской системы РФ».

«Нам нужно показать силу в вопросе разблокировки наших портов. И дать Украине больше тяжелого оружия», — отметил Ермак.

После поставок тяжёлых вооружений Украине со стороны западных стран, включая США, украинские войска усилили обстрелы мирных городов, в результате чего гибнут гражданские лица, в том числе дети.

Саммит «Большой семерки» под председательством Германии пройдет 26—28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.

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