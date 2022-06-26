В офисе Зеленского снова попросили у Запада тяжелые вооружения

«В своей колонке для западных СМИ я обратился к нашим союзникам, лидерам стран G7, которые сегодня на саммите рассматривают дальнейшие действия в отношении России», — написал Ермак в Telegram.
В частности, он призвал удвоить существующие ограничения против России — «усилить энергетические санкции, распространить их на экспорт газа, ввести ограничения для всей банковской системы РФ».
«Нам нужно показать силу в вопросе разблокировки наших портов. И дать Украине больше тяжелого оружия», — отметил Ермак.
После поставок тяжёлых вооружений Украине со стороны западных стран, включая США, украинские войска усилили обстрелы мирных городов, в результате чего гибнут гражданские лица, в том числе дети.
Саммит «Большой семерки» под председательством Германии пройдет 26—28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.