Джонсон заявил об осознании G7 окончания «вечеринки российских углеводородов»

«Я полагаю, что мы в G7 осознаем, что вечеринка российских углеводородов подходит к концу, так что все ищут новые пути для адаптации», — сказал он в вышедшем в воскресенье интервью телекомпании CNN.
Саммит Группы семи стартовал в воскресенье в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии. Лидеры «семерки» обсудят ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на нефть из РФ.
Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.