Лидеры G7 собрались на саммит на юге ГерманииОсновными темами стали Украина и санкции против России
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22:02 (мск), источник: ТАСС

Джонсон заявил об осознании G7 окончания «вечеринки российских углеводородов»

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) осознают, что «вечеринка углеводородов» из России подходит к концу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Источник: Reuters

«Я полагаю, что мы в G7 осознаем, что вечеринка российских углеводородов подходит к концу, так что все ищут новые пути для адаптации», — сказал он в вышедшем в воскресенье интервью телекомпании CNN.

Британский лидер добавил, что в краткосрочной перспективе странам «придется искать углеводороды где-то еще», а в долгосрочной — «работать сообща над зелеными решениями».

Саммит Группы семи стартовал в воскресенье в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии. Лидеры «семерки» обсудят ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на нефть из РФ.

Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.

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