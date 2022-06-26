Матвиенко: Москва готова к переговорам с Киевом, но с учетом принятия российских условий

«Конечно, если бы Запад захотел, он бы усадил Киев за стол переговоров и заставил их достичь мирных соглашений. У них были совершенно другие цели, другие задачи», — заявила спикер Совфеда в интервью в программе «Неделя» на белорусском телеканале СТВ.
«Тем не менее Россия не уходила от переговоров, она и сегодня к ним готова, но они должны быть конкретными», — сказала Валентина Матвиенко.
«Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься, не выдумывать какие-то там схемы, темы, которыми можно затянуть переговоры», — пояснила Матвиенко.
«Четко и внятно изложенные наши условия должны быть приняты. И это станет основой для ведения переговоров, в ходе которых могут уточняться нюансы и так далее», — заявила спикер Совфеда.
Россия и Украина проводили переговоры с февраля. Несколько встреч прошло в Белоруссии, затем делегации перешли к общению по видеосвязи. В конце марта переговоры состоялись в очном формате в Стамбуле, сейчас переговорный процесс приостановлен.