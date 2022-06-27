СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО большой дальности

Находящийся в эти дни в Германии президент СШАДжо Байден ранее давал понять, что Штаты намерены передать Украине «более совершенные ракетные системы и боеприпасы».
«В течение недели США объявят, что закупили передовые системы класса “земля-воздух” для Украины», — заявил источник.
Собеседник телеканала сообщил, что помимо систем ПРО США, вероятно, также объявят о намерении передать Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней стране.