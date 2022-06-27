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Спецоперация на Украине
03:44 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО большой дальности

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США на текущей неделе планируют объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации.

Источник: Reuters

Находящийся в эти дни в Германии президент СШАДжо Байден ранее давал понять, что Штаты намерены передать Украине «более совершенные ракетные системы и боеприпасы».

«В течение недели США объявят, что закупили передовые системы класса “земля-воздух” для Украины», — заявил источник.

Киев, по его словам, ранее запросил у Вашингтона зенитно-ракетные комплексы NASAMS. При этом он не уточнил, получит ли Украина именно эти ЗРК.

Собеседник телеканала сообщил, что помимо систем ПРО США, вероятно, также объявят о намерении передать Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.

Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней стране.

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