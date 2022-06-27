09:18 (мск), источник: ТАСС
Столтенберг заявил, что НАТО защитит страны Балтии от внешней угрозы
По словам генсека альянса, на саммите НАТО в Мадриде будут приняты «масштабные и важные решения для дальнейшего усиления коллективной безопасности».
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ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал сделать все возможное для защиты стран Балтии от внешней угрозы.
«Мы никогда не делимся подробностями оперативных планов, — сказал Столтенберг в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник. — Но могу заверить вас, что мы смогли защитить страны, граничащие с Россией, на протяжении десятилетий, корректируя свое присутствие в свете оценки угрозы. Мы делали это раньше и будем делать это снова».
По словам генсека альянса, на саммите НАТО в Мадриде будут приняты «масштабные и важные решения для дальнейшего усиления коллективной безопасности». Они радикально улучшат оборону блока на востоке, сместив акцент со сдерживания любого вторжения на полную защиту союзных территорий. Новая стратегическая концепция, которая будет определена в испанской столице, определит цели и подходы на следующее десятилетие, а также позволит согласовать значительно расширенный план защиты восточных союзников в ответ на российскую угрозу.
Вопросы увеличения сил альянса в странах Балтии Столтенберг, по его словам, обсуждал с их лидерами. «Они десятилетиями находились под советской властью. У них есть история, когда они на собственном горьком опыте узнали, что значит быть оккупированными и захваченными», — сказал глава альянса. «Я понимаю, что [и премьер-министр Эстонии Кая Каллас] хочет большего присутствия НАТО, и я могу ей это пообещать», — добавил Столтенберг.
Встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится