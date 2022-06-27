12:31 (мск), источник: ТАСС
США введут ограничения против компаний, помогающих России обходить санкции
Объявленные меры приурочены к проходящему в Германии саммиту Группы семи.
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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Министерство торговли США введет первые ограничения против компаний, которые помогают России обходить санкции. Об этом говорится в распространенной в понедельник справке Белого дома, посвященной мерам администрации Джо Байдена в отношении РФ.
«Министерство торговли США введет первые ограничения против компаний, которые помогают России обходить наложенные на нее санкции. Список пополнят несколько компаний со всего мира, им будет запрещено приобретать произведенные в США товары и технологии, в частности, полупроводники. Государственный департамент и министерство финансов введут санкции против физических лиц, которые помогают России в обходе ограничений. Министерство торговли и министерство финансов обратятся с совместным предупреждением к финансовым организациям, чтобы выявить потенциальные нарушения экспортного контроля», — говорится в документе.
Объявленные меры приурочены к проходящему в Германии саммиту Группы семи.