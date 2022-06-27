13:09 (мск), источник: ТАСС
В Кремле прокомментировали иск Рината Ахметова к России
Украинский олигарх как собственник «Азовстали» подал иск о компенсации ущерба.
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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что украинский олигарх Ринат Ахметов как собственник «Азовстали» подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России о компенсации ущерба, напомнил, что Россия выходит из Совета Европы, и решения ЕСПЧ в стране исполняться не будут.
«Мы уже вышли из соответствующих документов, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден», — сказал Песков журналистам.
Ранее в понедельник пресс-служба группы компаний System Capital Management (SCM), акционером которой является Ахметов, сообщила, что украинский олигарх подал иск против России в ЕСПЧ о компенсации ущерба «за грубые нарушения его прав собственности». В компании подчеркнули, что «как собственник “Азовстали” и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, <…> господин Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности».
Российская Федерация 15 марта начала процесс выхода из Совета Европы. 11 июня были опубликованы подписанные президентом РФ Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года — с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.
Бои за Мариуполь начались 25 февраля. Остатки украинской группировки долгое время оставались на территории завода «Азовсталь». 20 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные полностью освободили территорию предприятия.