Россия закрыла въезд 43 гражданам Канады из-за санкций

«В ответ на введенные в мае с.г. властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан. Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях», — говорится в сообщении на сайте МИД.
В частности, в список попали председатель либеральной партии Канады Сюзан Коуан, заместитель министра природных ресурсов Джон Ханнафорд, специальный помощник премьер-министра Джеймс Армбрустер, мэр Калгари Джйоти Гондек и другие.
«В условиях, когда правящий в Канаде режим Дж. Трюдо упорно проводит курс воинствующей русофобии, российская сторона оставляет за собой право принимать контрмеры в порядке реакции на откровенно враждебные действия Оттавы», — добавили в министерстве.