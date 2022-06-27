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13:39 (мск), источник: © РИА Новости

Россия закрыла въезд 43 гражданам Канады из-за санкций

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Москва расширила список персональных санкций в отношении Канады, на постоянной основе запрещён въезд в Россию 43 канадским гражданам, говорится в комментарии МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ответ на введенные в мае с.г. властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан. Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях», — говорится в сообщении на сайте МИД.

В частности, в список попали председатель либеральной партии Канады Сюзан Коуан, заместитель министра природных ресурсов Джон Ханнафорд, специальный помощник премьер-министра Джеймс Армбрустер, мэр Калгари Джйоти Гондек и другие.

«В условиях, когда правящий в Канаде режим Дж. Трюдо упорно проводит курс воинствующей русофобии, российская сторона оставляет за собой право принимать контрмеры в порядке реакции на откровенно враждебные действия Оттавы», — добавили в министерстве.

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