15:29 (мск), источник: РБК
НАТО решило увеличить численность сил быстрого реагирования до 300 тыс
НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования НАТО до более чем 300 тыс. человек, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.
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Сейчас численность сил быстрого реагирования НАТО — 40 тыс. человек.
По словам Столтенберга, на саммите альянса в Мадриде будет принята новая концепция безопасности НАТО, в которой Россия будет признана не партнером организации, а угрозой.
Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности. В ней Россия будет указана одной из существенных угроз нашей безопасности.
Силы быстрого реагирования НАТО — это воинские подразделения, выделенные государствами-участниками альянса в распоряжение Оперативного командования альянса, которые предназначены для оказания оперативной поддержки операциям НАТО.
25 февраля страны—члены НАТО одобрили развертывание сил быстрого реагирования НАТО «для защиты стран-участниц от агрессии России».
Как сообщала El Pais 26 июня со ссылкой на источники, во время саммита страны — члены НАТО также обсудят увеличение числа размещающихся в Европе военных блока. Собеседник газеты уточнил, что некоторые из них хотят перейти от формирования контингента в виде боевых групп к бригадам. По данным El Pais, бригадное формирование подразумевает увеличение числа военных как минимум вдвое. Сейчас боевые группы, размещенные в Европе, насчитывают 1−1,6 тыс. военных.
Кроме отношений с Россией в новую концепцию включат и Китай, там будут отражены задачи в сфере кибер- и гибридной безопасности, а также борьбы с изменениями климата, утверждал итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.