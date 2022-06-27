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17:45 (мск), источник: © РИА Новости

Путина пригласили на саммит G20 в Индонезии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Владимира Путина на саммит G20 в очном формате, который пройдет 15—16 ноября на Бали, в Кремле на него ответили положительно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«Мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны. Это все будет обсуждаться и 30 июня естественно (на встрече Путина и Видодо в Кремле. — Прим. ред.) Но наш президент получил приглашение, и мы ответили положительно, сказали, что заинтересованы принять участие», — сказал Ушаков на брифинге.

По его словам, пока что мероприятие планируется в очном формате, но пандемия может помешать этому — некоторые страны до сих пор закрыты.

Ранее США и их союзники пытались повлиять на председательствующую в этом году в G20 Индонезии и вынудить не приглашать российскую делегацию из-за ситуации на Украине. В Джакарте ответили, что «двадцатка» рассматривает экономические вопросы и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.

При этом накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляли, что не разделяют идею бойкота этого формата в случае участия в нем Владимира Путина.

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