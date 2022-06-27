В России учредили медаль «Участнику специальной военной операции»

«Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте РФ — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак — памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации “Участнику специальной военной операции”, — говорится в документе.
Согласно приказу, она, в частности, вручается военным и лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющим спецзвания полиции, а также госслужащим и работникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации. Кроме того, ее могут вручать отличившимся в оказании содействия в выполнении задач при проведении спецоперации.
На лицевой стороне медали расположено изображение военного с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z.