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18:10 (мск), источник: © РИА Новости

В России учредили медаль «Участнику специальной военной операции»

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Учреждена памятная медаль Росгвардии «Участнику специальной военной операции», соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте РФ — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак — памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации “Участнику специальной военной операции”, — говорится в документе.

Согласно приказу, она, в частности, вручается военным и лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющим спецзвания полиции, а также госслужащим и работникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации. Кроме того, ее могут вручать отличившимся в оказании содействия в выполнении задач при проведении спецоперации.

На лицевой стороне медали расположено изображение военного с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z.

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