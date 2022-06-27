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19:28 (мск), источник: ТАСС

Пашинян заявил, что Азербайджан пытается создать легитимность для новой войны с Арменией

ЕРЕВАН, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан пытается создать легитимность для новой войны с Арменией.

Источник: AP 2022

По его словам, Азербайджан отказался подписать документ для разблокировки железнодорожных коммуникаций региона, а также дважды отказался провести совместное заседание комиссий по делимитации и вопросам безопасности границ.

Премьер Армении утверждает, что Азербайджан торпедирует процесс открытия региональных коммуникаций, чтобы держать Армению в блокаде.

Пашинян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в присутствии главы Евросовета Мишеля обещал освободить армянских пленных, однако потом отказался выполнить обещание.

Также премьер Армении отметил, что Баку не ответил на предложения Еревана, отказался от встречи секретарей Совбезов. «Баку бойкотирует наши мирные предложения. Сегодня должны были пройти переговоры в Брюсселе на уровне секретаря Совбеза и помощника Алиева, но из Азербайджана пришло сообщение о том, что встреча не состоится», — сказал Пашинян.

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