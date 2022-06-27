Медведев в эксклюзивном интервью АиФ анонсировал ответ из-за Калининграда

Решение о запрете транзита российских товаров Медведев назвал хамским и отметил, что вина всецело лежит на Литве и все отрицательные последствия наступят именно для этой прибалтийской республики.
Вильнюс не спасут ссылки на то, что он лишь послушно исполняет решения, принятые Европейским союзом, поскольку даже в ходе принятия санкций обсуждаются исключения, чтобы не нарушить фундаментальные многосторонние и двусторонние договоренности, пояснил политик.
«На этих шагах, кстати, ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы. Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки. Скажем прямо, ограничение транзита — часть той самой “войны по доверенности”, которую Запад развязал против России. Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Также Москва может применить ассиметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта.
«Такая эскалация — плохой выбор. И пострадают от нее — обычные граждане Литвы, уровень жизни которых по европейским меркам — просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», — подытожил зампред Совбеза РФ.