В России стоит аномальная жара (фото)Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах страны
Фоторепортажи
16Аномальная жара в России
12Над планетой взошла «клубничная Луна»
Спецоперация на Украине
21:37 (мск), источник: Аргументы и факты

Медведев в эксклюзивном интервью АиФ анонсировал ответ из-за Калининграда

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, как Москва ответит на решение Литвы перекрыть сухопутный коридор между «материковой» Россией и Калининградской областью для транзита подсанкционных грузов.

Источник: РИА "Новости"

Решение о запрете транзита российских товаров Медведев назвал хамским и отметил, что вина всецело лежит на Литве и все отрицательные последствия наступят именно для этой прибалтийской республики.

Вильнюс не спасут ссылки на то, что он лишь послушно исполняет решения, принятые Европейским союзом, поскольку даже в ходе принятия санкций обсуждаются исключения, чтобы не нарушить фундаментальные многосторонние и двусторонние договоренности, пояснил политик.

«На этих шагах, кстати, ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы. Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки. Скажем прямо, ограничение транзита — часть той самой “войны по доверенности”, которую Запад развязал против России. Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, значительная часть возможных ответных шагов носит экономический характер и «способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».

Также Москва может применить ассиметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта.

«Такая эскалация — плохой выбор. И пострадают от нее — обычные граждане Литвы, уровень жизни которых по европейским меркам — просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», — подытожил зампред Совбеза РФ.

 Богатырь в точке бифуркации. Математики спрогнозировали события на Украине
Тетенька, спрячь! В Волновахе женщина 12 дней укрывала танкиста из ДНР от ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь