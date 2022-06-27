Зеленский пообещал ответить «ударом» в случае атаки из Приднестровья

«Эти люди, которые находятся в Приднестровье, должны знать: для нас это не удар, а пощечина. А мы точно ответим ударом», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, есть ли у него информация о возможном ударе со стороны Приднестровья.
Приднестровье граничит с Украиной, где проходит военная операция России. В непризнанной республике с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта находятся российские миротворческие силы.
В конце апреля там обострилась обстановка, произошли взрывы на территории радиотелецентра, было обстреляно здание Министерства госбезопасности. Власти ввели красный уровень террористической опасности, в конце мая уровень угрозы понизили до желтого, он действует до сих пор. В начале июня СК Приднестровья сообщил, что дрон сбросил две гранаты на территорию автопарка резервного подразделения миротворцев, никто не пострадал.
В правительстве Молдавии тогда отметили, что урегулирование приднестровского вопроса возможно только путем переговорного процесса.
Ранее в июне постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Киев хотел бы открытия фронта в Приднестровье, но такой сценарий «станет концом Молдавии». По его словам, многие подталкивают Россию к защите непризнанной республики.