Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС

«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала она.
Ранее в понедельник о подаче заявки на присоединение к объединению заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.
Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Москва положительно смотрит на вопрос расширения БРИКС, но при этом предлагает прежде всего определить процедуры и требования к возможным кандидатам на вступление.
На прошлой неделе состоялся 14-й саммит объединения под председательством Китая. В первый день в формате видеоконференции участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса и глава КНР Си Цзиньпин.
Во второй день прошло заседание по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Участие приняли не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы некоторых приглашенных государств, в том числе Аргентина и Иран.