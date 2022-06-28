В России предложили удвоить штрафы за незаконные врезки в нефтегазовые трубы

Сейчас за врезку в энергетическую инфраструктуру штрафы для юрлиц составляют 100−200 тыc. рублей. Новые санкции коснутся тех, кто осуществляет врезку повторно, рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы (ГД) по энергетике Николай Петрунин.
Депутат отметил, что изменения в законодательство будут внесены в рамках законопроекта «О внесении изменений в статью 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях» (в части повышения эффективности противодействия самовольным подключениям к энергосетям).
Законопроект будет рассмотрен 28 июня парламентом и при одобрении в Госдуме может вступить в силу уже в ближайший месяц.
С 2018 по 2020 год в России было зафиксировано более 1,5 тыс. случаев самовольного подключения к нефтегазовой инфраструктуре, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Руководитель практики по проектам в энергетике юридической фирмы VEGAS LEX Евгений Родин в разговоре с «Известиями» отметил, что в случае с юрлицами врезки могут быть масштабными, вплоть до самовольного присоединения к газопроводам собственных газораспределительных сетей, что способно принести ущерб на десятки миллионов рублей.
Усиление административных мер в значительной степени повлияет на повышение безопасности газоснабжения потребителей и снижение количества случаев самовольных подключений, сказали «Известиям» в компании «Газпром межрегионгаз».