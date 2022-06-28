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08:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев не исключил укрепления границ с Финляндией и Швецией «Искандерами» и кораблями с ядерным оружием

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО «ничем особенно новым не грозит» для России. Однако Москва будет готова «к ответным шагам». Так, по его словам, границы могут быть укреплены за счет ракетного комплекса «Искандер», гиперзвуковых ракет и кораблей с ядерным оружием.

Источник: РИА "Новости"

«Нам эти рубежи придется укреплять. Безъядерный статус Балтики уйдет в прошлое, будет серьезно наращиваться группировка сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях. Никто от этого не в восторге, и граждане двух стран-кандидатов в НАТО — тоже. Не лучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши “Искандеры”, гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием», — сказал Медведев «Аргументам и фактам».

Он отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО расширит протяженность сухопутных границ России с альянсом больше чем вдвое.

Вместе с тем Дмитрий Медведев отметил, что Финляндия и Швеция ранее находились с Россией в отношениях, «которые можно назвать достаточно уважительными и взаимно доброжелательными».

По его мнению, не ожидается территориальных споров «и даже поводов для них».

«Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, — на здоровье. НАТО и так рядом с нашей страной, без Швеции и Финляндии», — добавил зампред Совбеза.

Швеция и Финляндия в мае подали заявки на вступление в альянс на фоне российской военной операции на Украине. Турецкие власти выступают против расширения НАТО, они обвиняют Финляндию и Швецию в поддержке Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической.

Леонид Уварчев

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