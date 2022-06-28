Россияне показали атмосферные кадры серебристых облаков Их можно наблюдать невооруженным взглядом
Фоторепортажи
10В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
26Прощание с Юрием Шатуновым
Спецоперация на Украине
09:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатор Техаса назвал Байдена виновным в гибели более 40 мигрантов в грузовике

Губернатор штата Техас Грег Эбботт считает, что миграционная политика президента Джо Байдена стала причиной гибели как минимум 46 нелегальных мигрантов. Их тела нашли накануне в грузовике в Сан-Антонио.

Источник: AP 2022

«Эти смерти — на Байдене. Это результат его смертоносной политики открытых границ. Это смертельные последствия его отказа соблюдать закон», — написал Эбботт в Twitter.

Еще 16 мигрантов из грузовика были госпитализированы с признаками обезвоживания, среди пострадавших — четверо детей. В Сан-Антонио температура достигала 39,4°C. Национальность погибших не раскрывалась, но на место инцидента прибыли представители консульства Мексики.

В мае 2021 года Джо Байден поручил увеличить лимит на беженцев более чем в четыре раза: с 15 тыс. до 62,5 тыс. В августе Верховный суд США постановил вернуть правила иммиграции для мексиканцев, обязывающие их оставаться в Мексике на время рассмотрения заявки на въезд в США. Это решение было принято из-за жалобы штатов Техас и Миссури. СМИ сообщали, что после этого правозащитники отказались работать с администрацией Байдена.

Лаура Кеффер

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как извинялась россиянка Сапега, попросив Лукашенко о помиловании
Глава Еврокомиссии отказалась бойкотировать встречу с Путиным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь