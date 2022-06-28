Губернатор Техаса назвал Байдена виновным в гибели более 40 мигрантов в грузовике

«Эти смерти — на Байдене. Это результат его смертоносной политики открытых границ. Это смертельные последствия его отказа соблюдать закон», — написал Эбботт в Twitter.
Еще 16 мигрантов из грузовика были госпитализированы с признаками обезвоживания, среди пострадавших — четверо детей. В Сан-Антонио температура достигала 39,4°C. Национальность погибших не раскрывалась, но на место инцидента прибыли представители консульства Мексики.
В мае 2021 года Джо Байден поручил увеличить лимит на беженцев более чем в четыре раза: с 15 тыс. до 62,5 тыс. В августе Верховный суд США постановил вернуть правила иммиграции для мексиканцев, обязывающие их оставаться в Мексике на время рассмотрения заявки на въезд в США. Это решение было принято из-за жалобы штатов Техас и Миссури. СМИ сообщали, что после этого правозащитники отказались работать с администрацией Байдена.