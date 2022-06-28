CNN: в Белом доме сомневаются, что Украина сможет вернуть утраченные территории

По словам одного из источников CNN, уменьшение территории Украины «не является неизбежным», но «в значительной степени, если не полностью», зависит от объема помощи Вашингтона Киеву. Неназванный военный чиновник, а также знакомый с данными западной разведки источник считают маловероятным, что Украина «сможет собрать силы, необходимые для возвращения всей территории, утраченной в пользу России в ходе боевых действий, особенно в этом году». Собеседники CNN допустили, что Украина может провести «масштабное контрнаступление» с использованием полученного от Запада оружия, но к тому времени «у России также может быть возможность пополнить свои силы».
На прошлой неделе администрация США объявила о новом пакете на $450 млн, в который вошла реактивная система залпового огня HIMARS. CNN сообщал, что американские власти также хотят поставить Киеву системы ПРО средней и большой дальности. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что хотел бы закончить вооруженный конфликт с Россией до зимы. При этом Киев считает, что время для переговоров с Москвой пока не пришло.