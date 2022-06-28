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28 июня, источник: Коммерсантъ

CNN: в Белом доме сомневаются, что Украина сможет вернуть утраченные территории

Чиновники в Белом доме США «теряют уверенность» в том, что Украина сумеет вернуть территории, утраченные с начала российской военной операции, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. При этом в администрации США подчеркивают, что не намерены оказывать давление на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки Москве.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

По словам одного из источников CNN, уменьшение территории Украины «не является неизбежным», но «в значительной степени, если не полностью», зависит от объема помощи Вашингтона Киеву. Неназванный военный чиновник, а также знакомый с данными западной разведки источник считают маловероятным, что Украина «сможет собрать силы, необходимые для возвращения всей территории, утраченной в пользу России в ходе боевых действий, особенно в этом году». Собеседники CNN допустили, что Украина может провести «масштабное контрнаступление» с использованием полученного от Запада оружия, но к тому времени «у России также может быть возможность пополнить свои силы».

CNN отмечает, что ВСУ несут большие потери в боях на Донбассе, теряя по сто человек убитыми в день, и теряют военную технику быстрее, чем западные страны успевают ее поставить.

На прошлой неделе администрация США объявила о новом пакете на $450 млн, в который вошла реактивная система залпового огня HIMARS. CNN сообщал, что американские власти также хотят поставить Киеву системы ПРО средней и большой дальности. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что хотел бы закончить вооруженный конфликт с Россией до зимы. При этом Киев считает, что время для переговоров с Москвой пока не пришло.

Лаура Кеффер

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