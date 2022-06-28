Картаполов: проект о заключении выпускниками школ контракта с ВС РФ пока отложен

«Этот законопроект сегодня не рассматривается и рассматриваться в ближайшее время не будет», — отметил Картаполов.
Ранее комитет Госдумы по обороне предложил 28 июня рассмотреть во втором чтении поправку в закон «О воинской обязанности и военной службе», разрешающую заключать контракт о прохождении военной службы в ВС РФ и Росгвардии гражданам, получившим среднее общее образование.
Согласно закону, в настоящее время заключить контракт с ВС РФ могут военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее образование, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев. Также контракт могут заключить граждане, не пребывающие в запасе, получившие среднее профессиональное образование и поступающие на военную службу. Граждане с высшим образованием тоже могут стать военнослужащими-контрактниками.