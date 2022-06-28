Песков: Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное — это уже размышления главы Украинского государства», — сказал пресс-секретарь президента.
Он добавил, что российская сторона ориентируется на заявления Владимира Путина — «специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей». Песков уточнил, что примерных сроков ее завершения нет.
Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, выступивший с обращением к лидерам G7, призвал спонсоров Украины максимально эффективно использовать следующие несколько месяцев. По его словам, «затяжной конфликт не в интересах украинского народа по объективным причинам».
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».