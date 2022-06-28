Макрон не хочет признавать Россию спонсором терроризма

Французский президент обсудил эту тему на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Германии. «Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», — пояснил он (цитата по ТАСС).
Зеленский обнародовал свой призыв вчера, 27 июня, когда выступил перед лидерами G7 по видеосвязи. Аналогичную просьбу он адресовал США в апреле. Американские власти говорили, что могут внести Россию в свой список спонсоров терроризма.