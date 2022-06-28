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15:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Макрон не хочет признавать Россию спонсором терроризма

Президент Франции Эмманюэль Макрон не поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского объявить Россию спонсором терроризма. Макрон сказал, что «не разделяет подобной методологии».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Французский президент обсудил эту тему на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Германии. «Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Эмманюэль Макрон также отметил, что поставляемое Украине Францией оружие предназначено для помощи в защите территорий Украины, но не для атак на другие страны.

Зеленский обнародовал свой призыв вчера, 27 июня, когда выступил перед лидерами G7 по видеосвязи. Аналогичную просьбу он адресовал США в апреле. Американские власти говорили, что могут внести Россию в свой список спонсоров терроризма.

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Лаура Кеффер

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