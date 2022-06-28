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21:45 (мск), источник: ТАСС

Консульские службы России в Болгарии приостанавливают работу

СОФИЯ, 28 июня. /ТАСС/. Посольство России в Болгарии сообщило ТАСС о приостановке работы консульского отдела в Софии и генерального консульства в Варне, а также о закрытии в течение месяца генерального консульства в Русе из-за нехватки персонала после высылки из страны 70 российских дипломатов.

Источник: РИА "Новости"

«Приостанавливают свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство России в Варне. В среду остановит свою работу консульство в Русе, которое будет закрыто окончательно в течение месяца. Все обратившиеся ранее в консульские службы России в Болгарии могут обращаться в посольство, когда его консульская служба восстановит свою работу», — сообщил ТАСС советник-посланник посольства России Филипп Воскресенский.

Ранее во вторник болгарское руководство приняло решение выслать из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, в том числе Воскресенского, а также генеральных консулов России в Варне и Русе Владимира Климанова и Андрея Громова, директора Российского культурно-информационного центра Юрия Макушина и других, которые объявлены персонами нон грата. С учетом членов семьи до 3 июля страну должно покинуть около 200 человек, а работа посольства России в Болгарии фактически блокирована.

В конце апреля премьер-министр Болгарии Кирил Петков, который в настоящее время исполняет свои обязанности в отставке, заявил во время рабочего визита в Киев о желании сократить численность российского дипломатического представительства в Софии. После этого заявления в МИД Болгарии была сформирована межведомственная комиссия по изучению этого вопроса.

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