МИД Китая высмеял встречу лидеров G7 одним сравнением

Он опубликовал картинку, на которой указано, что население стран, входящих в коалицию БРИКС, составляет примерно 3,2 миллиарда человек. При этом количество людей, проживающих в странах «большой семерки», сильно уступает — всего 777 миллионов.
«В следующий раз, когда речь пойдет о “мировом сообществе”, имейте в виду, что подразумевается на самом деле», — добавил дипломат.
«Группа семи» («Большая семерка», G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.
БРИКС — это экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В понедельник стало известно, что Иран подал заявку на членство в БРИКС, Аргентина, в свою очередь, заявила о намерении вступить в объединение.