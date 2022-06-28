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22:28 (мск), источник: © РИА Новости

МИД Китая высмеял встречу лидеров G7 одним сравнением

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил подписчикам в Twitter, что население стран «большой семерки» — это лишь часть мирового сообщества.

Источник: Reuters

Он опубликовал картинку, на которой указано, что население стран, входящих в коалицию БРИКС, составляет примерно 3,2 миллиарда человек. При этом количество людей, проживающих в странах «большой семерки», сильно уступает — всего 777 миллионов.

«В следующий раз, когда речь пойдет о “мировом сообществе”, имейте в виду, что подразумевается на самом деле», — добавил дипломат.

«Группа семи» («Большая семерка», G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.

БРИКС — это экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В понедельник стало известно, что Иран подал заявку на членство в БРИКС, Аргентина, в свою очередь, заявила о намерении вступить в объединение.

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