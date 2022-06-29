Матвиенко предложила усилить требования к заместителям министров

Она обратила внимание, что такие госслужащие не могут самостоятельно принимать решения и быстро реагировать на те или иные вызовы, не проявляют инициативу, а «ждут указания сверху».
Спикер Совфеда заявила, что в настоящее время нужна кадровая перезагрузка, а также «призыв на государственную службу антикризисных менеджеров», которые как раз могут быстро принимать решения и имеют практический управленческий опыт.
«Типизация, аккуратность в количестве департаментов, количестве заместителей министра и прочее была наведена», — заявил он.
О старте реформы госаппарата для повышения его эффективности стало известно в конце 2020 года, однако о том, что численность госслужащих необходимо сокращать, власти говорили и раньше. За время реформирования были, в частности, уволены два замминистра финансов Андрей Круглов и Антон Дроздов.