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01:11 (мск), источник: ТАСС

Приобрести оружие в России теперь возможно только с 21 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Новые правила для владельцев оружия вступают в силу с 29 июня, в том числе повышается возраст для приобретения оружия до 21 года. Как сообщили в Росгвардии, изменения внесены в Федеральный закон «Об оружии».

Источник: Reuters

Одно из основных изменений — право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны будут иметь граждане РФ, достигшие возраста 21 года.

«Граждане РФ, получившие лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, до истечения первых двух лет владения таким оружием не смогут приобретать в целях самообороны или охоты огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин», — говорится в сообщении Росгвардии.

Также там отметили, что уточнены определения гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия.

Кроме того, по данным ведомства, расширилось количество ограничений при выдаче лицензии на приобретение гражданского оружия, а именно лицензия не будет выдаваться гражданам России:

  • имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление;
  • имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением оружия;
  • имеющим снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия;
  • тем, кто два и более раза осуждены за совершение преступления или привлечены к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусматривающего административный арест в качестве одного из видов административного наказания;
  • привлеченным к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Также с 29 июня россияне наделяются дополнительными обязанностями, а именно человек, владеющий оружием самообороны, обязан не только проходить не реже одного раза в пять лет проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием, но и представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган, выдавшие разрешения на хранение или хранение и ношение оружия, документы, подтверждающие прохождение ими указанной проверки.

В ведомстве отметили, что теперь собственник списанного оружия обязан уведомить федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган в двухнедельный срок со дня приобретения этого оружия для его регистрации.

Хранение списанного оружия гражданами и юридическими лицами, за исключением государственных военизированных организаций, без уведомления запрещено.

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