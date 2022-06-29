Приобрести оружие в России теперь возможно только с 21 года

Одно из основных изменений — право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны будут иметь граждане РФ, достигшие возраста 21 года.
«Граждане РФ, получившие лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, до истечения первых двух лет владения таким оружием не смогут приобретать в целях самообороны или охоты огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин», — говорится в сообщении Росгвардии.
Также там отметили, что уточнены определения гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия.
Кроме того, по данным ведомства, расширилось количество ограничений при выдаче лицензии на приобретение гражданского оружия, а именно лицензия не будет выдаваться гражданам России:
Также с 29 июня россияне наделяются дополнительными обязанностями, а именно человек, владеющий оружием самообороны, обязан не только проходить не реже одного раза в пять лет проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием, но и представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган, выдавшие разрешения на хранение или хранение и ношение оружия, документы, подтверждающие прохождение ими указанной проверки.
Хранение списанного оружия гражданами и юридическими лицами, за исключением государственных военизированных организаций, без уведомления запрещено.