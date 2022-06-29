Шольц рассмеялся после вопроса про гарантии безопасности Украине

Журналистка спросила главу немецкого правительства, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности на фоне российской спецоперации.
«Да. Могу», — сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь.
При этом канцлер выдержал длительную паузу между словами.
Участники пресс-конференции также рассмеялись после ответа главы правительства.
«Это все», — усмехаясь добавил Шольц после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».