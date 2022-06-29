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11:20 (мск), источник: © РИА Новости

Шольц рассмеялся после вопроса про гарантии безопасности Украине

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине, запись мероприятия опубликовала Welt.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Журналистка спросила главу немецкого правительства, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности на фоне российской спецоперации.

«Да. Могу», — сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь.

При этом канцлер выдержал длительную паузу между словами.

Участники пресс-конференции также рассмеялись после ответа главы правительства.

«Это все», — усмехаясь добавил Шольц после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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