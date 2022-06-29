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11:29 (мск), источник: © РИА Новости

Песков прокомментировал слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Кремле иронично отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Джонсона.

Ранее глава британского правительства заявил, спецоперация по денацификации на Украине, не началась бы, если бы президент России Владимир Путин «был женщиной, — кем он, очевидно, не является». Он назвал действия российского лидера «идеальным примером токсичной маскулинности». Ранее Джонсон за обедом лидеров G7 после вопроса, оставлять ли пиджаки или снять, пошутил: «Мы должны показать, что мы круче Путина», предложив показать грудные мышцы.. Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства на отдых в Туву в августе 2009 года.

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