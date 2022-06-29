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14:08 (мск), источник: Ведомости

Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям Киева

России необходимо создать международный трибунал по преступлениям киевских властей в Донбассе и на Украине, заявил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, выступая на сессии «Мир и право» Петербургского международного юридического форума.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По его словам, это должен быть международный трибунал с привлечением союзников и единомышленников России. «Целый ряд международных организаций — СНГ, БРИКС, ШОС — мог бы быть союзниками в создании таких международных судебных организаций, чтобы на их решения судов мы могли дать адекватные судебные ответы», — отметил Бастрыкин (цитата по ТАСС).

Глава СК подчеркнул, что в этом вопросе нельзя терять время, так как западные страны «уже активно работают по созданию трибунала против России», в том числе против тех, кто участвует в специальной военной операции и расследовании преступлении киевских властей. У России есть опыт Нюрнбергского, Токийского, Хабаровского, Ленинградского, Киевского трибуналов, заключил Бастрыкин.

В конце мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал правильным организацию международного трибунала по расследованию преступлений украинских военных. По его словам, все преступления, совершенные украинской стороной, уже фиксируются.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял о необходимости проведения трибунала над украинскими националистами из батальона «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена). По его словам, он должен пройти в несколько этапов, один из первых будет в Мариуполе. По его словам, «от ряда стран уже есть предварительное согласие на участие в международном трибунале».

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