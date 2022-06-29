16:09 (мск), источник: Коммерсантъ
НАТО признало Россию главной угрозой безопасности в новой стратегической концепции
Альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой.
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Лидеры стран НАТО согласовали новую стратегическую концепцию развития альянса на саммите в Мадриде. В ней Россия названа главной угрозой безопасности альянса.
Вместе с этим военный блок не ищет конфронтации с Россией и не представляет угрозы для Москвы, сказано в тексте документа.
Отмечается, что НАТО рассчитывает сохранить каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации.
«Российская Федерация представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Она стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии», — сказано в тексте концепции НАТО.
Перспектива изменения отношения с Москвой зависят от того, «прекратит ли Россия свое агрессивное поведение и будет ли она полностью соблюдать международное право».
«Мы продолжим сплоченно и ответственно реагировать на российские угрозы и враждебные действия. Мы значительно усилим сдерживание и защиту для всех союзников, повысим нашу устойчивость против российской агрессии и поддержим наших партнеров в противодействии злонамеренному вмешательству», — говорится в документе.
Среди других положений новой конвенции НАТО — поддержание политики «открытых дверей».
Альянс готов принимать европейские демократии, «которые хотят и могут принять ответственность и обязанности, связанные с членством в военном блоке».
«Решения по членству принимают союзники по НАТО и никакая третья сторона голоса в этом процессе не имеет», — заявлено в тексте концепции.
Высшей гарантией безопасности названы стратегические ядерные силы НАТО, особенно США. Независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и Франции играют собственную сдерживающую роль и вносят значительный вклад в общую безопасность альянса, отмечено в документе. При этом указывается, что отдельные центры принятия решений этих союзников способствуют сдерживанию, усложняя расчеты потенциальных противников.
«Стратегия ядерного сдерживания НАТО также зависит от передового развертывания ядерного оружия Соединенных Штатов в Европе и вклада заинтересованных союзников. Национальный вклад самолетов двойного назначения в миссию НАТО по ядерному сдерживанию по-прежнему занимают центральное место в этих усилиях», — считают представители Североатлантического альянса.
Сегодня, 29 июня, в ходе саммита члены Североатлантического альянса договорились о значительном увеличении сил высокой готовности на восточном фланге и утвердили пакет помощи Украине. Он включает ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты и модернизацию оборонной промышленности. Члены НАТО также официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс и заявили, что безопасность этих стран имеет для НАТО «приоритетное значение».