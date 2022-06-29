17:57 (мск), источник: Ведомости
Владимир Путин совершил первый после начала украинской операции зарубежный визит
С лидерами Туркмении, Казахстана, Азербайджана и Ирана он обсудил развитие экономики и логистики в регионе.
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Президент Владимир Путин
Каспийский саммит прошел в шестой раз. Помимо Путина и хозяина мероприятия, президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, в Ашхабад прибыли главы трех остальных государств «каспийской пятерки»: президент Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Эмбрахим Раиси и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Экономика региона, развитие логистики и экологические вопросы, связанные с Каспием, стали центральными на саммите.
Объем российской торговли в прикаспийские страны растет. В 2021 г. товарооборот, как отметил Путин, увеличился на 35% и составил $34 млрд.
«Многое предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона», — заявил президент. В первую очередь, сказал Путин, речь идет о выстраивании международного транспортного коридора «Север-Юг»: масштабного проекта в 7200 км «от Санкт-Петербурга до городов Ирана и Индии». В 2021 г. вступило в силу соглашение между пятью странами о сотрудничестве в транспортной сфере, которое направлено на превращение Каспийского моря в крупный транспортно-логистический узел.
Еще одной темой стало сохранение Каспия и его ресурсов.
Об этом сказал не только Путин: его поддержали коллеги Бердымухамедов, Алиев и Токаев. По словам Бердымухамедова, Туркмения выступала с идеей созданием новой экологической программы на Каспии. Алиев говорил о проблеме обмеления Каспийского моря, а Токаев — о сохранении краснокнижных каспийских тюленей, который является единственным представителем млекопитающих в этом море.
Токаев, помимо этого, отметил, что с 2018 г., когда проходил последний саммит в Актау (а он тогда еще не был президентом Казахстана), мир претерпел большие изменения: пандемия, нарастание геополитической напряженности. Все это, по его словам, требует объединения усилий для развития на Каспии.
«В результате беспрецедентного глобального шторма возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала, — сказал казахстанский президент. — Актау специально продемонстрировал всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и дружбы».
Президент Алиев же сказал, что договоры в сфере транспорта создают хорошую основу для превращения региона Каспийского моря в крупный международный транспортный узел. Азербайджан является одним из значимых логистических центров Евразии, добавил Алиев.
Как отметил Путин, «залогом и процветанием нашего общего региона служат неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря». В частности, именно страны «прикаспийской пятерки» несут ответственность за сохранение Каспия, сказал президент.
Помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистами накануне поездки отмечал немаловажную особенность Конвенции, о которой говорил президент: в ней содержится запрет на присутствие на Каспии внерегиональных вооруженных сил.
Переговоры в Ашхабаде, говорил Ушаков, должны подтвердить «стратегический характер многостороннего сотрудничества на Каспии».
Этот вопрос обсуждался и 28 июня в Ашхабаде на уровне министров иностранных дел прикаспийских государств.