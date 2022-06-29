Пушилин заявил, что ДНР и Украина произвели обмен пленными

«Сегодня 144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них — рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
«При этом наша основная задача — спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. У врага оказались очень ценные военнослужащие», — отметил Пушилин.
Как сообщил глава республики, среди освобожденных бойцов республики «есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен». По его словам, «большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь».
Ранее в среду Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что из 144 возвращенных военнослужащих 95 были взяты в плен из мариупольского комбината «Азовсталь», среди них 43 представляют националистическое подразделение «Азов». Как сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН), это первый случай обмена пленными между ДНР и Украиной с начала специальной военной операции.