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18:40 (мск), источник: ТАСС

Пушилин заявил, что ДНР и Украина произвели обмен пленными

ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика (ДНР) и Украина произвели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны. Об этом в среду сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине

«Сегодня 144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них — рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

«При этом наша основная задача — спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. У врага оказались очень ценные военнослужащие», — отметил Пушилин.

Как сообщил глава республики, среди освобожденных бойцов республики «есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен». По его словам, «большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь».

Ранее в среду Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что из 144 возвращенных военнослужащих 95 были взяты в плен из мариупольского комбината «Азовсталь», среди них 43 представляют националистическое подразделение «Азов». Как сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН), это первый случай обмена пленными между ДНР и Украиной с начала специальной военной операции.

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