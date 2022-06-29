Путин: о сроках спецоперации говорить не стоит и подгонять их неправильно

«Работаем спокойно, войска двигаются, достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач. Все идет по плану», — сказал президент на брифинге.
Президент также сообщил, что цели военной операции на Украине не изменились. Он заявил, что конечная цель спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин отметил, что тактика в ходе военных действий может быть разной. Вместе с тем, по словам президента, в ходе военной операции Россия прежде всего думает о сохранении жизни своих бойцов.
Президент считает, что российским солдатам, принимающим участие в спецоперации, нужно ставить памятники и слагать о них песни.
«И, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, их знала страна. И я не только поддерживаю такие идеи, хотя я первый раз об этом слышу. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить», — добавил он.
Военная операция российской армии на Украине продолжается уже четыре месяца. Минобороны России отчитывалось о потерях два раза — последний раз в конце марта. По данным ведомства, с начала военной операции погибли 1351 человек, еще 3825 человек получили ранения.