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29 июня, источник: Коммерсантъ

Путин: о сроках спецоперации говорить не стоит и подгонять их неправильно

Президент России Владимир Путин в ходе Каспийского саммита сказал, что доверяет профессионалам относительно хода специальной военной операции на Украине. По его словам, спецоперация идет по плану, а говорить о ее сроках или подгонять их — неправильно.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Работаем спокойно, войска двигаются, достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач. Все идет по плану», — сказал президент на брифинге.

Владимир Путин считает, что нельзя называть сроки военной операции из-за интенсивности боевых действий, что, по его словам, напрямую связано с возможными потерями.

Президент также сообщил, что цели военной операции на Украине не изменились. Он заявил, что конечная цель спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин отметил, что тактика в ходе военных действий может быть разной. Вместе с тем, по словам президента, в ходе военной операции Россия прежде всего думает о сохранении жизни своих бойцов.

Президент считает, что российским солдатам, принимающим участие в спецоперации, нужно ставить памятники и слагать о них песни.

Ведь ребята, которые там выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые — уходят из жизни вообще, жертвуют собой для достижения тех целей, ради которых они выполняют задачи в рамках этой военной операции.

Владимир Путин
президент Российской Федерации (цитата по ТАСС)

«И, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, их знала страна. И я не только поддерживаю такие идеи, хотя я первый раз об этом слышу. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить», — добавил он.

Военная операция российской армии на Украине продолжается уже четыре месяца. Минобороны России отчитывалось о потерях два раза — последний раз в конце марта. По данным ведомства, с начала военной операции погибли 1351 человек, еще 3825 человек получили ранения.

Анастасия Ларина

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