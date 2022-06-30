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14:29 (мск), источник: ТАСС

Володин заявил, что Россия обменивает только тяжелораненых боевиков «Азова»

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия производит обмен только тяжелораненых боевиков украинского националистического батальона «Азов», по каждому бойцу этого подразделения ведутся предметные следственные мероприятия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты в четверг.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Действительно, обмены идут, но по всем участникам батальона “Азов” ведутся предметные следственные мероприятия. По каждому, кто в чем замешан, чем занимался. И только вот исключительно когда тяжелораненые или в случае, когда раненые дальше уже не могут участвовать в боевых действиях, такие решения принимаются. Во всяком случае, информация у нас такая из источников, которым можно доверять, потому что мы напрямую взаимодействуем с теми, кто эти решения принимает», — сказал он.

Володин призвал депутатов постоянно оказывать поддержку российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

«Нам важно это делать не по случаю, а постоянно — оказывать уважение и поддержку тем, кто воюет, тем, кого освобождаем из плена, встречаться с семьями военнослужащих», — сказал он. «Это должно быть совершенно естественно, здесь не надо работать на телекамеры <…>, это должно быть у каждого внутри», — подчеркнул председатель Думы.

В этой связи Володин призвал депутатов проводить встречи с военнослужащими и их семьями в регионах. «Давайте в обязательном порядке это делать, тем более у нас с вами со следующей недели работа в регионах, затем — отпуска. <…> Такие встречи должны проходить», — сказал он, добавив, что у политиков отпусков нет.

В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что ДНР и Украина произвели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны, что стало первым случаем обмена пленными между ДНР и Украиной с начала специальной военной операции. Как сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, обмен пленными состоялся 29 июня по указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ.

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