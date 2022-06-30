Медведев назвал цель санкций Запада

«Всем же понятно, например, что запрет на использование российскими гражданами международных платежных систем — это, выражаясь юридическим языком, умышленное причинение вреда обычному российскому гражданину», — указал он.
«Цель у этих санкций простая — сделать как можно больнее большому количеству граждан нашей страны», — акцентировал внимание Медведев.
Нет линейных рецептов, как приспособиться к санкциям, но власти РФ работают над выходом из этой ситуации, сказал Медведев. «Наша экономика должна приспосабливаться к новым условиям. Решение об этом принято президентом, этим занимается правительство. Это сложная задача, скажем прямо, здесь нет линейных рецептов», — сказал он. «Есть сферы, в которых мы в последние годы достигли весьма неплохих успехов с точки зрения независимости от мировой экономики, а есть сферы, где нам необходима кооперация, и где нам нужно обязательно получать дополнительные компетенции, то, что у нас принято называть импортозамещением», — добавил Медведев.
Для РФ «очевидно, что Запад ввел нелегитимные санкции на длительный срок», отметил он.
По словам Медведева, РФ не признает санкции, принятые без решений ООН. «Массовые односторонние санкции, принятые вразрез с решениями ООН по обеспечению коллективной безопасности невоенными методами, — это яркий пример деградации международно-правового регулирования и невозможности уместить свои политические амбиции в “прокрустово ложе” существующей правовой модели», — указал он.
Замглавы Совбеза добавил, что «санкциями, все это понимают, по своей правовой природе они называться просто не могут, поскольку по смыслу статьи 41 Устава ООН такими действиями именуются только меры принуждения, принятые Советом Безопасности (ООН) в отношении государства-правонарушителя». «Мы их в таком качестве не признаем», — заключил Медведев.