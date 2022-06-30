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15:04 (мск), источник: ТАСС

Медведев назвал цель санкций Запада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Цель западных санкций — сделать как можно больнее большому числу обычных граждан России, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, выступая в четверг на Петербургском международном юридическом форуме.

Источник: РИА "Новости"

«Всем же понятно, например, что запрет на использование российскими гражданами международных платежных систем — это, выражаясь юридическим языком, умышленное причинение вреда обычному российскому гражданину», — указал он.

«Цель у этих санкций простая — сделать как можно больнее большому количеству граждан нашей страны», — акцентировал внимание Медведев.

Подчеркиваю: именно обычных граждан, а не руководству государства или бизнес-элите. Видимо, базовый правовой постулат Всеобщей декларации прав человека о равенстве, по мнению некоторых стран, теперь применяется с оговоркой — за исключением граждан подсанкционных государств.

Дмитрий Медведев
зампред Совета безопасности РФ 

Нет линейных рецептов, как приспособиться к санкциям, но власти РФ работают над выходом из этой ситуации, сказал Медведев. «Наша экономика должна приспосабливаться к новым условиям. Решение об этом принято президентом, этим занимается правительство. Это сложная задача, скажем прямо, здесь нет линейных рецептов», — сказал он. «Есть сферы, в которых мы в последние годы достигли весьма неплохих успехов с точки зрения независимости от мировой экономики, а есть сферы, где нам необходима кооперация, и где нам нужно обязательно получать дополнительные компетенции, то, что у нас принято называть импортозамещением», — добавил Медведев.

Для РФ «очевидно, что Запад ввел нелегитимные санкции на длительный срок», отметил он.

Санкций очень много, беспрецедентное количество, и очевидно, что эти санкции приняты именно с целью причинить максимальный экономический вред нашей стране. Этого не скрывают государства, которые их ввели, как, собственно, для нас совершенно очевидно, что вот эти квази-санкции, они приняты на очень длительный срок. И из этого должна исходить вся будущая политика нашей страны.

Дмитрий Медведев
зампред Совета безопасности РФ 

По словам Медведева, РФ не признает санкции, принятые без решений ООН. «Массовые односторонние санкции, принятые вразрез с решениями ООН по обеспечению коллективной безопасности невоенными методами, — это яркий пример деградации международно-правового регулирования и невозможности уместить свои политические амбиции в “прокрустово ложе” существующей правовой модели», — указал он.

Замглавы Совбеза добавил, что «санкциями, все это понимают, по своей правовой природе они называться просто не могут, поскольку по смыслу статьи 41 Устава ООН такими действиями именуются только меры принуждения, принятые Советом Безопасности (ООН) в отношении государства-правонарушителя». «Мы их в таком качестве не признаем», — заключил Медведев.

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