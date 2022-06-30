Запад не оставил другого пути, кроме спецоперации, заявил Лукашенко

«Вы лучше, чем кто-либо понимаете: нам другого пути не оставили. Предлагали (Западу — ред.) и безопасность накануне операции (на Украине — ред.), давайте подпишем договоры, за столом переговоров и прочее, без всяких операций и войны, без всякой стрельбы. Не захотели. Это их выбор», — сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Знаете, что меня удивляет… Вполне нормальное требование — нет национализму, который перерастает, я вам как историк говорю, в фашизм. Нам это не надо, и Европе это не надо. Они в Украине это культивируют, поддерживают это. Хорошо. А если завтра это выплеснется в Европе?» — продолжил белорусский президент. Он считает, что Европа не должна быть в этом заинтересована.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.