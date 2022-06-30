Кремль исключил влияние заявлений Джонсона на планы Путина по саммиту G20

Заявления властей Великобритании никак не могут повлиять на решение президента России Владимира Путина участвовать в саммите G20, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Так в Кремле отреагировали на слова британского премьер-министра Бориса Джонсона. Накануне он заявил, что Путин «вряд ли поедет на саммит». Премьер-министр отметил, что будет «поражен», если это будет не так, и назвал российского лидера «фигурой-изгоем».
Песков, комментируя эти слова, отметил, что «Джонсон допускает много разных высказываний и заявлений, не совсем удачных и чудовищных». На днях, прибыв на саммит НАТО в Мадриде, премьер заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин «был женщиной», и назвал его «идеальным примером токсичной маскулинности».
Пресс-секретарь также напомнил, что в Кремле получили приглашение на саммит G20 и подтвердили, что участие России предусматривается. «Мы уже говорили, что Россия имеет приглашение и этот вопрос анализируется. Решение будет принято в должное время», — отметил он.
Саммит «Большой двадцатки» (неформальный клуб, который объединяет страны с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в том числе Евросоюз, США, Россию, Китай, Великобританию, Францию, Бразилию, Саудовскую Аравию и других) пройдет 15—16 ноября на острове Бали.
Индонезия направила приглашение лидерам стран G20 еще в апреле.
Кремль, как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, на приглашение «ответил положительно». Однако премьер-министр Италии Марио Драги исключил участие Путина в саммите, заявив, что тот не приедет. В то же время он допустил, что российский президент может принять участие в мероприятии удаленно. Ушаков в свою очередь повторил: «Приглашение поступило, и мы на него ответили».