«В последнее время активно дискутируется вопрос, связанный с вывозом украинского зерна. По данным минсельхоза США, это 6 миллионов тонн пшеницы, по нашим данным, где-то 5 миллионов тонн. Если иметь в виду объем производства в мире — 800 миллионов тонн, то мы понимаем, что это такое количество, которое никак не влияет на мировые рынки. Это примерно 2,5%, а от всего производимого в мире продовольствия — 0,5%», — сказал Путин.
Путин добавил, что по вопросу украинского зерна Россия находится в плотном рабочем контакте с профильной организацией ООН.
«По этому вопросу мы находимся в постоянном, плотном рабочем контакте с соответствующим профилем организации ООН, которые взяли на себя труд проработать эти вопросы с председателями ЕС и США», — сказал Путин в ходе встречи с лидером Индонезии Джоко Видодо.
Путин отметил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна из портов, военным страны никто не мешает их разминировать и выводить суда с продовольствием.
«Мы не препятствуем вывозу украинского зерна. Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном, мы гарантируем обеспечение безопасности. Кроме этого существуют другие возможности вывоза. Через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию, через порты Азовского моря», — сказал Путин.
В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.