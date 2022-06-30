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17:11 (мск), источник: © РИА Новости

Путин: Россия находится в контакте с ООН по вопросу вывоза зерна из Украины

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине, по данным России, сейчас насчитывается около 5 миллионов тонн заблокированного зерна, по его словам, такое количество никак не влияет на мировые рынки.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В последнее время активно дискутируется вопрос, связанный с вывозом украинского зерна. По данным минсельхоза США, это 6 миллионов тонн пшеницы, по нашим данным, где-то 5 миллионов тонн. Если иметь в виду объем производства в мире — 800 миллионов тонн, то мы понимаем, что это такое количество, которое никак не влияет на мировые рынки. Это примерно 2,5%, а от всего производимого в мире продовольствия — 0,5%», — сказал Путин.

Путин добавил, что по вопросу украинского зерна Россия находится в плотном рабочем контакте с профильной организацией ООН.

«По этому вопросу мы находимся в постоянном, плотном рабочем контакте с соответствующим профилем организации ООН, которые взяли на себя труд проработать эти вопросы с председателями ЕС и США», — сказал Путин в ходе встречи с лидером Индонезии Джоко Видодо.

Путин отметил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна из портов, военным страны никто не мешает их разминировать и выводить суда с продовольствием.

«Мы не препятствуем вывозу украинского зерна. Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном, мы гарантируем обеспечение безопасности. Кроме этого существуют другие возможности вывоза. Через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию, через порты Азовского моря», — сказал Путин.

В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

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