Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией

Ранее сирийский МИД проинформировал, что страна решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Глава ЛНР Леонид Пасечник отмечал, что намерение Сирии признать ЛНР и ДНР будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта и ускорит налаживание отношений во многих сферах.
«В ответ на сей недружный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», — говорится в заявлении на сайте МИД Украины.
«Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — говорится в заявлении. В ведомстве заявили, что рассматривают решение Сирии признать ДНР и ЛНР как недружественный шаг, посягательство на территориальную целостность Украины.