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16:55 (мск), источник: © РИА Новости

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских отношений в ответ на решение Дамаска о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее сирийский МИД проинформировал, что страна решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Глава ЛНР Леонид Пасечник отмечал, что намерение Сирии признать ЛНР и ДНР будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта и ускорит налаживание отношений во многих сферах.

«В ответ на сей недружный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», — говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

«Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — говорится в заявлении. В ведомстве заявили, что рассматривают решение Сирии признать ДНР и ЛНР как недружественный шаг, посягательство на территориальную целостность Украины.

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