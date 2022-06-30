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17:18 (мск), источник: Daily Storm

Лавров заявил, что железный занавес между Россией и Западом почти опустился

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что фундамент железного занавеса с Минском и Москвой заложен. С ним согласился его российский коллега. Лавров отметил, что занавес уже опускается.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается железного занавеса — я согласен с Владимиром Владимировичем [Макеем] — он практически уже опускается. Пусть они [страны Запада] только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», — сказал Лавров по итогу встречи.

По словам Макея, под железным занавесом понимается не только прекращение политических контактов, но и упразднение физических заграждений, которые возводят соседи Белоруссии.

Лавров в свою очередь подчеркнул, что отношений между Россией и Евросоюзом, по сути, не существует с 2014 года.

По его словам, Брюссель «разрушил все механизмы, которые десятилетиями создавались между нами и ЕС».

Речь идет о саммитах, заседаниях и других способах взаимодействия двух сторон.

«Ничего удивительного в том, что сейчас эти отношения отсутствуют. Но мы никогда не закрываемся. Скажу лишь только, что отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем, мы будем предпринимать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях», — заявил Лавров.

В случае если у стран Запада «одержимость собственным величием пройдет» и они захотят обратиться к России с какими-то предложениями, Москва будет требовать равноправия и справедливости, указал глава российского МИД. Россия не пойдет на поводу у США и ЕС.

По итогу встречи Лавров рассказал, что Россия и Белоруссия серьезно обеспокоены активностью НАТО у их границ, особенно в Прибалтике и Польше. Также обе стороны разделяют мнение об опасности военно-биологической деятельности США в странах СНГ.

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