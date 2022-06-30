МИД выразил протест послу Британии из-за выпадов Лондона в адрес Путина

«Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа», — говорится в заявлении.
Отмечается, что дипломату также вручили памятную записку, где говорится о неприемлемости оскорбительной риторики.
«В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения», — подчеркнули в МИД России.
Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что «Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной». Он также призвал бойкотировать грядущий саммит G20, если в нем будет принимать участие российский лидер.
Владимир Путин, в свою очередь, назвал не очень корректной ссылкой такие слова, напомнив, как Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова.
Помимо Джонсона словесные выпады в сторону России позволил себе министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В частности, он упомянул официального представителя МИД России Марию Захарову, заявив, что она «угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще».
В ответ на это российский дипломат обвинила Уоллеса в клевете и распространении фейков. Кроме того, ранее Захарова отмечала, что представители британского истеблишмента сами запугивают население грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем.