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19:30 (мск), источник: © РИА Новости

МИД выразил протест послу Британии из-за выпадов Лондона в адрес Путина

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел вызвало посла Великобритании Дебору Броннерт из-за высказываний руководства ее страны в адрес России и Владимира Путина, сообщается на сайте ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дипломату также вручили памятную записку, где говорится о неприемлемости оскорбительной риторики.

«В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения», — подчеркнули в МИД России.

Кроме того, Броннет предупредили о недопустимости распространения ложной информации о якобы угрозах применения Москвой ядерного оружия, добавили в ведомстве.

Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что «Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной». Он также призвал бойкотировать грядущий саммит G20, если в нем будет принимать участие российский лидер.

Владимир Путин, в свою очередь, назвал не очень корректной ссылкой такие слова, напомнив, как Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова.

Помимо Джонсона словесные выпады в сторону России позволил себе министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В частности, он упомянул официального представителя МИД России Марию Захарову, заявив, что она «угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще».

В ответ на это российский дипломат обвинила Уоллеса в клевете и распространении фейков. Кроме того, ранее Захарова отмечала, что представители британского истеблишмента сами запугивают население грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем.

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