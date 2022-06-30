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21:10 (мск), источник: ТАСС

Правительство ограничило вывоз из РФ кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство временно ограничило вывоз из России кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы, говорится в сообщении Минсельхоза.

Источник: Reuters

«С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России. Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минсельхозе, в частности, временные ограничения на экспорт вывоз введены в отношении L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина.

Это важные кормовые аминокислоты, необходимые для полноценного рациона сельскохозяйственных животных.

Решение позволит предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке, уверены в министерстве.

При этом временный запрет не распространяется на вывоз этих веществ в страны Евразийского экономического союза, Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики, а также в целях оказания международной гуманитарной помощи.

Ограничения на экспорт риса и рисовой крупы не будут распространяться на вывоз в страны Евразийского экономического союза и в рамках международных межправительственных соглашений.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, которые приводятся в сообщении, принятые решения позволят полностью обеспечить внутренний рынок необходимой продукцией. В частности, запрет на экспорт аминокислот, наличие которых в рационе напрямую влияет на продуктивность и полноценное развитие сельхозживотных, будет способствовать сохранению положительной динамики в животноводстве. Ограничения в отношении риса и крупы помогут исключить риски их дефицита, загрузить предприятия переработки и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей.

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