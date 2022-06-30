Астрономы нашли крупнейшую молекулу спирта в межзвездной среде В межзвездном пространстве спиртовое соединение было найдено впервые
Фоторепортажи
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
26Прощание с Юрием Шатуновым
Спецоперация на Украине
21:07 (мск), источник: РБК

Эрдоган перечислил обещания Швеции и Финляндии ради вступления в НАТО

В частности, президент республики сообщил, что Швеция пообещала выслать 73 членов Курдской рабочей партии, которая в Турции объявлена террористической организацией.

Источник: Reuters

Швеция и Финляндия должны выполнить данные Анкаре обещания и после этого парламент Турции ратифицирует их заявки о вступлении в НАТО (кандидат должен получить одобрение от всех стран-членов организации. — РБК), заявил на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса Реджеп Тайип Эрдоган.

«Главное — выполнять свои обещания. С этого момента мы будем тщательно следить за процессом и предпринимать встречные шаги», — цитирует президента Турции СNN Turk.

Читайте также
Кремль исключил влияние заявлений Джонсона на планы Путина по саммиту G20

Политик заявил, что Швеция и Финляндия должны выдать Анкаре «террористов», как можно быстрее внести изменения в законодательство о террористических организациях, а также «предотвратить террористическую пропаганду против Турции».

«Швеция обещает, что 73 террориста будут экстрадированы в Турцию», — сообщил он, отметив, что получил соответствующие гарантии.

Швеция и Финляндия заявили о планах вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине, но препятствием стала позиция Турции, которая заявила, что две страны предоставляют убежище членам Курдской рабочей партии и сторонникам религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают вдохновителем попытки переворота в 2016 году.

На саммите НАТО, который начался в Мадриде 28 июня, Турция, Швеция и Финляндия провели переговоры, по итогам которых Анкара дала согласие на вступление. После этого НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в альянс, а генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг сообщил, что вступление станет одним из самых быстрых в истории военного блока.

Российский президент Владимир Путин, комментируя планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО, заявил, что в России «не обеспокоены этим», но предупредил о зеркальном ответе Москвы в случае размещения в этих странах военного контингента и инфраструктуры альянса.

Справка
Евросоюз согласовал частичное эмбарго на нефть из России. Что это значитКак ограничения могут повлиять на Россию и мировой рынок нефти, разбирался РБК.
 Реакция Зеленского на признание Сирией ДНР и ЛНР
Названа причина вывода войск РФ с острова Змеиный
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь